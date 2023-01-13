***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Esas Sözleşme
13.01.2023 11:04
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
Birikim Varlık Yönetim A.Ş.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 12/01/2023 12/01/2023 10746
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101858
BIST
11:124.962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -8,93
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.019
En Düşük
4.926
11:1218,7958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0122
|Açılış
|: 18,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
11:1220,3972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0047
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,4273
En Düşük
20,3446
11:121.149,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,58
|Açılış
|: 1.149,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.150,60
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler11:12
|ONCSM
|37,40
|4.800.776
|% 10,00
|
|COSMO
|127,60
|3.916.810
|% 10,00
|
|RODRG
|35,48
|12.037.454
|% 9,98
|
|ARMDA
|279,10
|18.752.188
|% 9,97
|
|TNZTP
|13,58
|6.029.629
|% 9,96
|
|ULUFA
|6,41
|3.522.712
|% -9,46
|
|EKGYO
|7,97
|1.276.911.367
|% -6,35
|
|ADEL
|111,40
|2.770.889
|% -5,75
|
|ORMA
|60,20
|15.110
|% -5,05
|
|ALFAS
|237,40
|85.980.707
|% -5,04
|
|ASELS
|56,80
|2.249.005.027
|% 1,61
|
|EREGL
|40,00
|2.111.290.370
|% 1,06
|
|THYAO
|135,00
|1.922.281.036
|% -0,59
|
|KRDMD
|18,54
|1.898.707.217
|% -1,90
|
|EKGYO
|7,97
|1.276.911.367
|% -6,35
|
|EKGYO
|7,97
|1.276.911.367
|% -6,35
|
|KRDMD
|18,54
|1.898.707.217
|% -1,90
|
|YKBNK
|9,18
|895.944.211
|% 1,55
|
|SKBNK
|2,63
|167.676.115
|% -0,38
|
|EREGL
|40,00
|2.111.290.370
|% 1,06
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7862
|18,7958
|% 0,06
|
|Euro
|20,3886
|20,3972
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,8730
|22,9877
|% 0,01
|
|Frank
|20,1512
|20,2726
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9867
|5,0117
|% 0,03
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|5,38
|
|Altın Gr.
|1.149
|1.149
|2,47
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.752
|7.810
|0,00
|
|Yarım
|3.774
|3.822
|0,00
|
|Çeyrek
|1.893
|1.911
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,36
|14,38
|0,01
|
|B. Petrol
|84,09
|84,09
|0,06
|
Seans Raporu
11:12
daha fazla
-
11:27EDIP
Yüzde -3.26 oranında düşüşle 9.50 lira fiyatla işlem gören hissede 410, 123 adet işlem
-
11:26TKFEN
Yüzde -3.39 oranında düşüşle 41.62 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 694, 343 adet işlem
-
11:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, ALARK, PGSUS
-
11:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 61 kaybederek (% -0.29 ) 4, 408
-
11:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, ARMDA, TNZTP, KNFRT, SDTTR, UMPAS, ONCSM, SOKE