***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi----AçıklamalarŞirketimizin, 2019 yılına ilişkin faaliyet raporu ektedir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821777BIST