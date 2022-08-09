***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
09.08.2022 18:12
al Tablo Niteliği Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
17:592.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -9,90
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
17:5917,9498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
17:5918,3560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0578
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
17:591.033,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,82
|Açılış
|: 1.033,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.039,15
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DOGUB
|4,84
|44.846.548
|% 10,00
|
|MMCAS
|3,08
|572.871
|% 10,00
|
|KRTEK
|22,00
|40.901.064
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|47.508.729
|% 9,99
|
|CMBTN
|231,70
|36.281.135
|% 9,97
|
|ASUZU
|240,60
|15.073.109
|% -9,99
|
|AKSUE
|28,94
|21.282.622
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|136.071.786
|% -9,88
|
|TMSN
|55,10
|117.876.030
|% -9,67
|
|BRKO
|1,61
|3.201.925
|% -9,55
|
|THYAO
|58,60
|5.967.818.772
|% -0,26
|
|ISCTR
|5,96
|2.720.858.928
|% -6,29
|
|SASA
|50,20
|1.885.412.675
|% -3,46
|
|YKBNK
|5,24
|1.878.867.886
|% 0,77
|
|TUPRS
|284,40
|1.864.986.674
|% 3,99
|
|EKGYO
|3,46
|1.778.791.207
|% 0,58
|
|ISCTR
|5,96
|2.720.858.928
|% -6,29
|
|YKBNK
|5,24
|1.878.867.886
|% 0,77
|
|ZOREN
|2,59
|743.978.203
|% 9,28
|
|MOBTL
|1,99
|563.696.247
|% 5,85
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9353
|17,9397
|% -0,06
|
|Euro
|18,3374
|18,3545
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,6122
|21,7206
|% 0,10
|
|Frank
|18,7492
|18,8622
|% 0,31
|
|Riyal
|4,7561
|4,7799
|% 0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|3,45
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|2,16
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.923
|6.988
|1,00
|
|Yarım
|3.374
|3.416
|0,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.708
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,45
|20,48
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|-0,13
|
|B. Petrol
|97,67
|97,67
|1,02
|