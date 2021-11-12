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***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

12.11.2021 15:56
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
08/11/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
12/11/2021
Saati
10:00
Adresi
Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi A Blok N:122 K:5 Esentepe Şişli/İstanbul
Gündem
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 21/08/2021 tarih ve E-12509071-110.01.04-23742 sayılı izni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/10/2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-11878 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26/10/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00068566592 sayılı iznine istinaden, Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçmesine, kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000,00 TL olarak belirlenmesine ve Şirket Esas Sözleşme hükümlerinin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun amaç ve ilkelerine uygun hale getirilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan ekteki tadil metninde belirtilen şekilde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 sayılı maddelerinin değiştirilmesi ile 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 sayılı maddelerinin çıkarılması hususunun Genel Kurul'un müzakere ve onayına sunulması, 2- Dilek ve Temenniler, Kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1) Toplantı Başkanlığı'na Ali YILDIRIM'ın, tutanak katipliğine ise Nuray KAVUŞ'un seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 2) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 21/08/2021 tarih ve E-12509071-110.01.04-23742 sayılı izni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/10/2021 tarih ve 53/1523 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26/10/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00068566592 sayılı iznine istinaden, Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçmesine, kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000,00 TL olarak belirlenmesine ve Şirket Esas Sözleşme hükümlerinin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun amaç ve ilkelerine uygun hale getirilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan aşağıda gösterildiği şekilde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 sayılı maddelerinin değiştirilmesi ile 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 sayılı maddelerinin çıkarılması hususu müzakere edilmiş ve oy birliği ile kabul edildi. 3) Dilek ve temennilerde söz isteyen olmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

   Birikim Varlık Yönetim Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı,12/11/2021  tarihinde, saat 10:00'da, Şirket merkezi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi A Blok N122 Kat:5 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10/11/2021 tarih ve 68985021 sayılı yazısı ile görevlendiren Bakanlık Temsilcisi Volkan KÜÇÜKÇİRKİN'ın gözetiminde gerçekleştirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977400


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