***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24.08.2022 tarihinde basın yayın organlarında Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Nureddin Nebati'nin açıklamalarına yer verilerek alt gelir düzeyindeki vatandaşların borçlarına yönelik bir destek paketi düzenlemesinin yürürlüğe gireceğine ilişkin haberler yer almış olup haber içeriğinde varlık yönetim şirketlerine devredilmiş ve 2.500 Türk Lirasına kadar olan icra takibindeki borçların devlet tarafından üstlenileceğinden bahsedilmiştir. Bu nedenle SPK II. 15-1 sayılı Özel Durumlar Tebliği 9. Maddesi uyarınca aşağıdaki bu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur.Haberlerde geçtiği şekliyle ilgili düzenlemenin yürürlüğe girmesi durumunda düzenlemeye konu alacakların Şirketimiz tahsili gecikmiş alacak portföyü içerisindeki payının yaklaşık %1,5 olacağı öngörülmekte olup Şirketimiz finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.Konuyla ilgili olarak şirketimizi ilgilendiren önemli bir gelişme olması durumunda gerekli açıklamalar ayrıca paylaşılacaktır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Birikim Varlık Yönetim A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058304BIST