***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi
04.02.2020 11:02
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.09.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.09.2019 tarihli ve 53/1230 sayılı kararı ile onaylanan 139.000.000 TL nominal tutara kadar olan, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış şeklinde ihraç edilecek, ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin ihraç belgesi 30.09.2019 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştı.
Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'nin 30.01.2020 tarihli ve 2020/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde ihraç belgesinin yetkili kuruluş, garanti ve garantörlere ilişkin bölümleri güncellenmiş olup, yeniden tadil edilen ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03.02.2020 tarihli ve 29833736-105.02.02-E.1414 sayılı yazı ile onaylanan ihraç belgesi örneğine ekte yer verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816925
BIST
12:07120.452
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 1.209,50
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
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120.670
En Düşük
120.159
12:075,9797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
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|Önceki Kapanış
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12:076,6137
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 6,6080
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12:07301,10
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|Önceki Kapanış
|: 303,44
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304,00
En Düşük
301,02
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|13,32
|15.406.079
|% 16,23
|
|CELHA
|11,50
|11.906.718
|% 15,46
|
|DOKTA
|88,55
|22.695.399
|% 15,00
|
|OZGYO
|2,05
|104.644.026
|% 10,81
|
|KERVN
|0,55
|341.160
|% 10,00
|
|BEYAZ
|3,87
|1.754.184
|% -6,52
|
|NATEN
|18,98
|920.359
|% -5,95
|
|UZERB
|2,15
|12.588
|% -4,87
|
|SODSN
|13,90
|41.227
|% -3,47
|
|AYES
|2,80
|1.400
|% -3,11
|
|THYAO
|14,21
|589.955.928
|% 2,67
|
|PETKM
|4,21
|490.221.490
|% 2,43
|
|HALKB
|7,34
|432.855.963
|% 6,69
|
|ASELS
|23,84
|235.600.634
|% 1,97
|
|SISE
|5,56
|202.253.643
|% -0,36
|
|PETKM
|4,21
|490.221.490
|% 2,43
|
|EKGYO
|1,73
|101.235.451
|% 2,37
|
|HALKB
|7,34
|432.855.963
|% 6,69
|
|ODAS
|2,21
|121.774.997
|% 0,91
|
|KRDMD
|2,87
|151.729.767
|% 1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7379
|7,7767
|% -0,17
|
|Frank
|6,1450
|6,1821
|% -0,38
|
|Riyal
|1,5887
|1,5967
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.567
|-10,04
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-2,01
|
|Cumhuriyet
|1.997
|2.027
|-13,00
|
|Tam
|1.987
|2.036
|-14,84
|
|Yarım
|960
|985
|-7,18
|
|Çeyrek
|482
|493
|-3,59
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
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|B. Petrol
|55,02
|55,02
|0,57
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