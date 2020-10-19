***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi----Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2020 tarihli ve 64/1248 sayılı kararı ileyurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış şeklinde ihraç edilecek, ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, 122.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin (Nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla) ihraç edilecekborçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanmıştır. İhraç belgesi ve borçlanma aracının ihracına ilişkin başvuru formu ekte yer almaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882324BIST