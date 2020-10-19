***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi
19.10.2020 11:32
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2020 tarihli ve 64/1248 sayılı kararı ile
yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış şeklinde ihraç edilecek, ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, 122.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin (Nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla) ihraç edilecek
borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanmıştır. İhraç belgesi ve borçlanma aracının ihracına ilişkin başvuru formu ekte yer almaktadır.Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882324
BIST
11:311.200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 7,35
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.202
En Düşük
1.195
11:317,8943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0390
|Açılış
|: 7,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
11:319,2665
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0296
|Açılış
|: 9,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3066
En Düşük
9,2236
11:31485,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,50
|Açılış
|: 485,11
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler11:31
|SNGYO
|2,75
|104.240.369
|% 10,00
|
|KARTN
|845,90
|3.382.754
|% 10,00
|
|BFREN
|908,70
|72.387.221
|% 10,00
|
|MARTI
|1,76
|58.321.041
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|10.985.009
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|5.473.074
|% -10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|GARAN
|7,32
|866.248.548
|% 1,95
|
|SKBNK
|1,97
|388.652.039
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,71
|339.402.157
|% 4,91
|
|PETKM
|4,53
|325.739.839
|% -2,16
|
|AKBNK
|5,30
|272.381.520
|% 1,92
|
|SKBNK
|1,97
|388.652.039
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,71
|339.402.157
|% 4,91
|
|TSKB
|1,40
|212.502.267
|% 9,37
|
|IHLGM
|1,42
|183.365.410
|% -4,86
|
|GARAN
|7,32
|866.248.548
|% 1,95
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8904
|7,8943
|% -0,49
|
|Euro
|9,2624
|9,2665
|% -0,32
|
|Sterlin
|10,2228
|10,2741
|% 0,05
|
|Frank
|8,6068
|8,6587
|% -0,34
|
|Riyal
|2,0985
|2,1090
|% -0,49
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|11,56
|
|Altın Gr.
|485
|485
|0,18
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-6,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|5,77
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,80
|
|Çeyrek
|774
|791
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,71
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,10
|
|B. Petrol
|42,74
|42,74
|-0,19
|
Seans Raporu
11:31
daha fazla
-
11:45SNGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 376, 480 adet işlem
-
11:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 27 artarak (% 0.63 ) 1, 324
-
11:44
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, SODA
-
11:44XU100
Endeks 1, 200 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 6, 876.00 milyon TL de
-
11:44ULAS
Yüzde 7.69 oranında artışla 3.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 543, 140 adet işlem