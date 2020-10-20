***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi
20.10.2020 16:30
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile 19.10.2020 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi ("Sözleşme") kapsamında vade başlangıç tarihi ve ilgili tüm itfa süreleri boyunca Şirketimiz tarafından ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemeleri için verilen garantilere ilişkin bilgiler ekte kamunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882574
BIST
18:051.210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,04
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.214
En Düşük
1.202
18:057,8768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0019
|Açılış
|: 7,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,9086
En Düşük
7,8646
18:059,3198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0443
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3428
En Düşük
9,2625
18:05483,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,66
|Açılış
|: 483,96
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,62
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSGY
|4,18
|78.409.527
|% 10,00
|
|USAK
|2,53
|377.494.253
|% 10,00
|
|GEDIK
|10,01
|48.777.480
|% 10,00
|
|IHLAS
|1,32
|351.183.255
|% 10,00
|
|KRSTL
|2,64
|49.915.120
|% 10,00
|
|MERKO
|19,44
|7.775.942
|% -10,00
|
|MERIT
|87,30
|1.438.516
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|726.174
|% -10,00
|
|TKURU
|349,70
|24.754.122
|% -9,99
|
|EMNIS
|30,46
|103.381
|% -9,99
|
|GARAN
|7,47
|2.018.867.777
|% -0,40
|
|SISE
|6,98
|2.002.869.206
|% 1,75
|
|SKBNK
|2,04
|945.802.768
|% 2,00
|
|ASELS
|18,18
|899.423.728
|% 0,44
|
|PETKM
|4,49
|770.631.493
|% 0,22
|
|SKBNK
|2,04
|945.802.768
|% 2,00
|
|ALBRK
|1,75
|580.830.827
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,38
|681.029.528
|% 3,03
|
|SISE
|6,98
|2.002.869.206
|% 1,75
|
|IHLAS
|1,32
|351.183.255
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8687
|7,8768
|% -0,02
|
|Euro
|9,3010
|9,3198
|% 0,48
|
|Sterlin
|10,1690
|10,2200
|% 0,01
|
|Frank
|8,6503
|8,7024
|% 0,36
|
|Riyal
|2,0936
|2,1041
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|7,15
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,10
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.240
|-17,00
|
|Tam
|3.175
|3.254
|-21,56
|
|Yarım
|1.535
|1.574
|-10,42
|
|Çeyrek
|770
|787
|-5,22
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,78
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,10
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLNMA
Yüzde 8.92 oranında artışla 81.85 lira fiyatla işlem gören hissede 586, 249 adet işlem
-
17:58BRKSN
Yüzde 7.94 oranında artışla 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 782, 948 adet işlem
-
17:56PEGYO
Yüzde 9.86 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 365, 454 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 212 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 21, 038.00 milyon TL de
-
17:54TIRE
Yüzde 4.06 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 969, 711 adet işlem