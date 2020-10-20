***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi----Bildirim İçeriğiAçıklamalarDeniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile 19.10.2020 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi ("Sözleşme") kapsamında vade başlangıç tarihi ve ilgili tüm itfa süreleri boyunca Şirketimiz tarafından ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemeleri için verilen garantilere ilişkin bilgiler ekte kamunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882574BIST