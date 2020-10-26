***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi
26.10.2020 16:05
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
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20.10.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile 19.10.2020 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi ve Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 28.01.2020 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi kapsamında vade başlangıç tarihi ve ilgili tüm itfa süreleri boyunca Şirketimiz tarafından ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemeleri için verilen garantilere ilişkin bilgiler ekte kamunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883911
BIST
17:201.159
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BIST En Aktif Hisseler17:20
|RTALB
|49,52
|264.113.351
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|248.237.801
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|496.718
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.658.754
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|7.058.203
|% 9,98
|
|KONYA
|749,20
|335.445.972
|% -10,00
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|AVHOL
|5,76
|10.008.387
|% -10,00
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|CEOEM
|7,20
|100.620.463
|% -10,00
|
|AYCES
|45,90
|5.705.190
|% -10,00
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|TKURU
|265,50
|6.498.296
|% -10,00
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|TSKB
|1,94
|3.115.587.838
|% 6,59
|
|ECILC
|7,48
|1.385.299.604
|% 4,62
|
|GARAN
|6,86
|1.008.107.343
|% -2,97
|
|SISE
|6,48
|834.549.203
|% -4,85
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|FENER
|38,18
|723.520.288
|% 0,58
|
|TSKB
|1,94
|3.115.587.838
|% 6,59
|
|SKBNK
|1,81
|579.867.305
|% -3,21
|
|EKGYO
|1,71
|463.197.059
|% -6,04
|
|KRDMD
|3,38
|669.777.652
|% -2,87
|
|IHLAS
|1,18
|237.930.227
|% -7,81
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0812
|8,0849
|% 1,48
|
|Euro
|9,5506
|9,5571
|% 1,14
|
|Sterlin
|10,4845
|10,5370
|% 1,18
|
|Frank
|8,8735
|8,9270
|% 1,11
|
|Riyal
|2,1494
|2,1602
|% 1,48
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.904
|1.905
|2,50
|
|Altın Gr.
|496
|496
|8,86
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.320
|63,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|54,81
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,51
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,25
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,44
|-0,18
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|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,05
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|B. Petrol
|41,02
|41,02
|-1,05
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