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***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi

11.11.2021 16:17
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi


***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )

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İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.11.2021 tarihli ve 56/1605 sayılı kararı ile  
 
 
 
yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış şeklinde ihraç edilecek, ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, 180.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin (Nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla) ihraç edilecek 
 
 
 
borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanmıştır. İhraç belgesi ve borçlanma aracının ihracına ilişkin başvuru formu ekte yer almaktadır.Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977036


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ATATP 53,00 87.667.694 % 9,96  
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