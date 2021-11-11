***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi
11.11.2021 16:17
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.11.2021 tarihli ve 56/1605 sayılı kararı ile
yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış şeklinde ihraç edilecek, ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, 180.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin (Nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla) ihraç edilecek
borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanmıştır. İhraç belgesi ve borçlanma aracının ihracına ilişkin başvuru formu ekte yer almaktadır.Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977036
BIST
16:251.641
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 16,63
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.644
En Düşük
1.621
16:259,9200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0785
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
16:2511,3852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0873
|Açılış
|: 11,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
16:25592,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 6,35
|Açılış
|: 592,69
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler16:25
|OZRDN
|8,47
|30.953.265
|% 10,00
|
|DOBUR
|102,30
|18.706.271
|% 10,00
|
|ATATP
|53,00
|87.667.694
|% 9,96
|
|DOAS
|41,52
|117.521.642
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|16.965.928
|% 9,94
|
|BASGZ
|17,29
|191.740.492
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|89.233.943
|% -9,97
|
|SUMAS
|94,25
|492.565
|% -8,85
|
|TURGG
|132,70
|37.977.015
|% -8,23
|
|DOGUB
|3,80
|2.214.079
|% -8,21
|
|PETKM
|7,94
|6.748.734.394
|% 9,52
|
|GARAN
|10,72
|2.803.951.739
|% -0,09
|
|THYAO
|17,87
|1.485.961.277
|% -1,43
|
|TUPRS
|161,60
|985.103.225
|% 2,34
|
|KRDMD
|7,53
|970.713.161
|% 3,01
|
|PETKM
|7,94
|6.748.734.394
|% 9,52
|
|GARAN
|10,72
|2.803.951.739
|% -0,09
|
|YKBNK
|3,11
|664.134.852
|% -0,64
|
|ODAS
|1,53
|202.246.859
|% 0,66
|
|KRDMD
|7,53
|970.713.161
|% 3,01
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9156
|9,9200
|% 0,80
|
|Euro
|11,3781
|11,3852
|% 0,77
|
|Sterlin
|13,2428
|13,3093
|% 0,65
|
|Frank
|10,7052
|10,7697
|% 0,31
|
|Riyal
|2,6337
|2,6469
|% 0,66
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|9,64
|
|Altın Gr.
|592
|592
|5,93
|
|Cumhuriyet
|3.916
|3.975
|44,00
|
|Tam
|3.901
|3.999
|46,97
|
|Yarım
|1.886
|1.935
|22,72
|
|Çeyrek
|946
|967
|11,36
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|7,95
|7,96
|0,15
|
|B. Petrol
|82,17
|82,17
|-0,47
|
Seans Raporu
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