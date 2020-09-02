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***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

02.09.2020 16:09
GÜNCEL HABERLER



***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin Yetki Verilmesi Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 02.09.2020
İhraç Tavanı Tutarı 122.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 02.09.2020 tarihli ve 2020/28 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde ve Şirketimizin 14.05.2020 tarihli 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının 8. maddesi uyarınca 1-Şirketimizin 122.000.000,00 TL (yüzyirmiikimilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına, 2-İhraç edilecek borçlanma araçlarının tüm hüküm ve şartlarının belirlenmesi, ihraç işleminin ihraç belgesinin onay tarihinden itibaren bir yıllık dönem içinde bir veya birden fazla seferde yapılması ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Genel Müdürlük makamının yetkili kılınmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872959


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