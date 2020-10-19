***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Limit Başvurumuzun SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 02.09.2020İhraç Tavanı Tutarı 122.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 07.09.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 15.10.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.10.2021İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 16.10.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin 122.000.000,00 TL (yüzyirmiikimilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç etmesine ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2020 tarihli ve 64/1248 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve başvuru formu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 Birikim Varlık Yönetim Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882325BIST