***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.10.2020 11:32
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Limit Başvurumuzun SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 02.09.2020
İhraç Tavanı Tutarı 122.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.09.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.10.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.10.2021
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 16.10.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 122.000.000,00 TL (yüzyirmiikimilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç etmesine ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2020 tarihli ve 64/1248 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve başvuru formu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Birikim Varlık Yönetim Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882325
BIST
11:331.200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 7,26
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.202
En Düşük
1.195
11:337,8920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0413
|Açılış
|: 7,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
11:339,2671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0290
|Açılış
|: 9,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3066
En Düşük
9,2236
11:33485,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,41
|Açılış
|: 485,02
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler11:33
|SNGYO
|2,75
|104.240.369
|% 10,00
|
|KARTN
|845,90
|3.382.754
|% 10,00
|
|BFREN
|908,70
|72.387.221
|% 10,00
|
|MARTI
|1,76
|58.321.041
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|10.985.009
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|5.473.074
|% -10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|GARAN
|7,32
|866.248.548
|% 1,95
|
|SKBNK
|1,97
|388.652.039
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,71
|339.402.157
|% 4,91
|
|PETKM
|4,53
|325.739.839
|% -2,16
|
|AKBNK
|5,30
|272.381.520
|% 1,92
|
|SKBNK
|1,97
|388.652.039
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,71
|339.402.157
|% 4,91
|
|TSKB
|1,40
|212.502.267
|% 9,37
|
|IHLGM
|1,42
|183.365.410
|% -4,86
|
|GARAN
|7,32
|866.248.548
|% 1,95
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8894
|7,8920
|% -0,52
|
|Euro
|9,2577
|9,2671
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,2228
|10,2741
|% 0,05
|
|Frank
|8,6068
|8,6587
|% -0,34
|
|Riyal
|2,0985
|2,1090
|% -0,49
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|11,56
|
|Altın Gr.
|485
|485
|0,18
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-6,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|5,77
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,80
|
|Çeyrek
|774
|791
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,71
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,10
|
|B. Petrol
|42,74
|42,74
|-0,19
|
Seans Raporu
11:33
daha fazla
-
11:45SNGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 376, 480 adet işlem
-
11:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 27 artarak (% 0.63 ) 1, 324
-
11:44
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, SODA
-
11:44XU100
Endeks 1, 200 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 6, 876.00 milyon TL de
-
11:44ULAS
Yüzde 7.69 oranında artışla 3.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 543, 140 adet işlem