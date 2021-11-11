***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.11.2021 16:54
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 180.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.10.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.11.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 04.11.2022
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 05.11.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 23.09.2021 tarihli ve 2021/40 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde ve Şirketimizin 01.04.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının 9. maddesi uyarınca 1-Şirketimizin 180.000.000,00 TL (yüzseksenmilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına, 2-İhraç edilecek borçlanma araçlarının tüm hüküm ve şartlarının belirlenmesi, ihraç işleminin ihraç belgesinin onay tarihinden itibaren bir yıllık dönem içinde bir veya birden fazla seferde yapılması ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Genel Müdürlük makamının yetkili kılınmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 BirikimVarlık-BaşvuruFormu.pdf
EK: 2 BirikimVarlık-Onaylı İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977049
BIST