***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
21.09.2022 16:31
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçinde 500.000.000 TL'ye Kadar Borçlanma Aracı İhracı İçin Yetki Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 21.09.2022 tarihli, 2022/33 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile 500.000.000,00 TL (beşyüzmilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına, İhraç edilecek borçlanma araçlarının tüm hüküm ve şartlarının belirlenmesi, ihraç işleminin ihraç belgesinin onay tarihinden itibaren bir yıllık dönem içinde bir veya birden fazla seferde yapılması ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Genel Müdürlük makamının yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064508
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|% 10,00
|
|GESAN
|78,10
|485.390.748
|% 10,00
|
|ULUSE
|118,80
|18.760.137
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,96
|968.861.327
|% 10,00
|
|MZHLD
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|
|VAKBN
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|
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|
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|Sterlin
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|20,8080
|% -0,34
|
|Frank
|18,9040
|19,0179
|% -0,01
|
|Riyal
|4,8567
|4,8810
|% 0,09
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|2,84
|
|Altın Gr.
|982
|982
|2,45
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.662
|6.756
|-19,00
|
|Yarım
|3.246
|3.300
|1,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.651
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,45
|0,16
|
|Gümüş Gr.
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|11,46
|0,11
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|B. Petrol
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