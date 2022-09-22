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***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

22.09.2022 16:21
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yur İçinde Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 21.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 22.09.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 21.09.2022 tarihli, 2022/33 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile 500.000.000,00 TL (beşyüzmilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 22 Eylül 2022 tarihinde başvuru yapılmış olup başvuru formu ve onaysız ihraç belgesini ekte yer almaktadır. Saygılarımızla, Birikim Varlık Yönetim A.Ş.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 1-Birikim Varlık_Başvuru Formu.pdf
EK: 2 11-BVY_Ortaklık Hakkı Vermeyen SPK İhraç Belgesi ve Eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064687


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