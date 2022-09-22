***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.09.2022 16:21
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yur İçinde Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 22.09.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 21.09.2022 tarihli, 2022/33 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile 500.000.000,00 TL (beşyüzmilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 22 Eylül 2022 tarihinde başvuru yapılmış olup başvuru formu ve onaysız ihraç belgesini ekte yer almaktadır. Saygılarımızla, Birikim Varlık Yönetim A.Ş.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 1-Birikim Varlık_Başvuru Formu.pdf
EK: 2 11-BVY_Ortaklık Hakkı Vermeyen SPK İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064687
BIST
16:103.312
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 66,38
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
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3.312
En Düşük
3.237
16:1018,3596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0326
|Açılış
|: 18,3800
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|Önceki Kapanış
|: 18,4550
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18,4093
En Düşük
18,3174
16:1018,1526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1236
|Açılış
|: 18,1400
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|Önceki Kapanış
|: 18,2700
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18,2608
En Düşük
18,0126
16:10991,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,19
|Açılış
|: 991,71
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|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
994,46
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler16:10
|KMPUR
|49,72
|116.696.091
|% 10,00
|
|AKSEN
|32,66
|654.412.467
|% 9,97
|
|UNLU
|7,17
|68.579.679
|% 9,97
|
|ULUSE
|130,60
|16.632.113
|% 9,93
|
|ULUFA
|7,90
|39.970.758
|% 9,87
|
|PINSU
|7,22
|63.855.025
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|125.091.736
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,81
|340.393.857
|% -9,94
|
|ISGYO
|11,23
|176.049.352
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|104.632.726
|% -9,78
|
|THYAO
|71,65
|3.410.316.227
|% 2,72
|
|EKGYO
|4,05
|2.684.495.548
|% 3,85
|
|SISE
|27,76
|2.385.088.145
|% 3,35
|
|AKBNK
|11,70
|2.005.357.014
|% 1,56
|
|YKBNK
|7,15
|2.001.046.651
|% 2,29
|
|EKGYO
|4,05
|2.684.495.548
|% 3,85
|
|ZOREN
|4,25
|1.133.413.259
|% 7,32
|
|YKBNK
|7,15
|2.001.046.651
|% 2,29
|
|ISCTR
|8,14
|1.745.702.429
|% 2,65
|
|AKBNK
|11,70
|2.005.357.014
|% 1,56
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3342
|18,3596
|% 0,18
|
|Euro
|18,1347
|18,1526
|% 0,69
|
|Sterlin
|20,7006
|20,8045
|% 0,51
|
|Frank
|18,7023
|18,8149
|% -1,00
|
|Riyal
|4,8621
|4,8865
|% 0,10
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|4,26
|
|Altın Gr.
|992
|992
|5,19
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-2,00
|
|Tam
|6.689
|6.778
|-18,00
|
|Yarım
|3.259
|3.309
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.654
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,69
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,10
|
|B. Petrol
|91,95
|91,95
|2,12
|
Seans Raporu
16:10
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-
16:24ODAS
Yüzde 7.97 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 165, 616, 113 adet işlem
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16:23MERCN
Yüzde 7.73 oranında artışla 22.58 lira fiyatla işlem gören hissede 979, 740 adet işlem
-
16:22XU100
Endeks 3, 306 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 86 üstünde . İşlem hacmi 45, 216.00 milyon TL de
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16:22KIMMR
Yüzde 9.86 oranında artışla 11.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 172, 287 adet işlem
-
16:21HUNER
Yüzde 7.23 oranında artışla 4.45 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 898, 340 adet işlem