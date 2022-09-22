***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yur İçinde Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 21.09.2022İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 22.09.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 21.09.2022 tarihli, 2022/33 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile 500.000.000,00 TL (beşyüzmilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 22 Eylül 2022 tarihinde başvuru yapılmış olup başvuru formu ve onaysız ihraç belgesini ekte yer almaktadır. Saygılarımızla, Birikim Varlık Yönetim A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 1-Birikim Varlık_Başvuru Formu.pdfEK: 2 11-BVY_Ortaklık Hakkı Vermeyen SPK İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064687BIST