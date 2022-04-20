***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 13.04.2022 tarih ve 2022/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde Şirket'in 50.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 200.000.000,00 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 6.000.000,00 TL artırılarak 56.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına, Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 6.000.000,00 TL nominal değerli paylar ile Şirket'in mevcut pay sahibi Altınhas Holding A.Ş.'nin ("Halka Arz Eden Pay Sahibi") sahip olduğu toplamda 6.000.000,00 TL nominal değerli toplam 12.000.000 TL payın halka arzına ilişkin taslak izahname ekte yer almakta olup, bu kapsamda 19.04.2022 tarihinde izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru incelenmekte olup, izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahnamenin ayrıca ilan edileceği hususlarını kamunun bilgisine sunarız. Taslak izahname Şirketimiz www.birikimvarlik.com.tr internet adresinde ve işleme aracılık eden Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin www.halkyatirim.com.tr internet adresinde de ayrıca ilan edilmiştir.Saygılarımızla,Birikim Varlık Yönetim A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022316BIST