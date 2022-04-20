***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
20.04.2022 16:10
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13.04.2022 tarih ve 2022/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde Şirket'in 50.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 200.000.000,00 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 6.000.000,00 TL artırılarak 56.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına, Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 6.000.000,00 TL nominal değerli paylar ile Şirket'in mevcut pay sahibi Altınhas Holding A.Ş.'nin ("Halka Arz Eden Pay Sahibi") sahip olduğu toplamda 6.000.000,00 TL nominal değerli toplam 12.000.000 TL payın halka arzına ilişkin taslak izahname ekte yer almakta olup, bu kapsamda 19.04.2022 tarihinde izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru incelenmekte olup, izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahnamenin ayrıca ilan edileceği hususlarını kamunun bilgisine sunarız. Taslak izahname Şirketimiz www.birikimvarlik.com.tr internet adresinde ve işleme aracılık eden Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin www.halkyatirim.com.tr internet adresinde de ayrıca ilan edilmiştir.
Saygılarımızla,
Birikim Varlık Yönetim A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022320
BIST
18:052.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 30,88
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.562
En Düşük
2.531
18:0514,7122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0409
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7444
En Düşük
14,6564
18:0515,9657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0338
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
18:05917,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -6,26
|Açılış
|: 917,12
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|8,03
|62.370.116
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|23.466.692
|% 10,00
|
|IHAAS
|19,25
|12.718.624
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|9.377.420
|% 10,00
|
|NETAS
|19,48
|108.065.793
|% 9,99
|
|MEPET
|3,37
|8.184.527
|% -7,42
|
|HUNER
|3,20
|176.083.873
|% -5,04
|
|MMCAS
|3,16
|914.347
|% -4,53
|
|MARKA
|3,20
|2.001.985
|% -4,48
|
|BRYAT
|399,70
|104.081.030
|% -4,47
|
|THYAO
|40,18
|4.931.502.471
|% 3,40
|
|GARAN
|14,49
|3.460.413.006
|% 2,11
|
|EKGYO
|3,10
|2.989.977.808
|% 6,53
|
|ASELS
|28,52
|2.629.902.199
|% 2,37
|
|KRDMD
|16,23
|2.363.136.600
|% 0,19
|
|EKGYO
|3,10
|2.989.977.808
|% 6,53
|
|TSKB
|2,07
|750.560.882
|% 3,50
|
|VAKBN
|4,75
|1.578.971.953
|% 7,95
|
|ODAS
|2,53
|856.715.829
|% -3,07
|
|HALKB
|6,19
|1.717.716.023
|% 3,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7028
|14,7168
|% 0,31
|
|Euro
|15,9462
|15,9645
|% 0,20
|
|Sterlin
|19,1262
|19,2221
|% 0,06
|
|Frank
|15,3690
|15,4616
|% -0,24
|
|Riyal
|3,9092
|3,9288
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|-17,99
|
|Altın Gr.
|917
|917
|-6,28
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,47
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|-0,30
|
|B. Petrol
|109
|109
|2,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59INVEO
Yüzde 7.12 oranında artışla 34.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 588, 954 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 62 artarak (% 1.52 ) 2, 310
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TDGYO, DAGHL, SMART, CRFSA, BMSCH, NETAS, TRCAS, IHAAS
-
17:57
PAGYO, DAGHL, TUCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ODAS, AVGYO, MMCAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında