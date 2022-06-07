***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz paylarının halka arz yoluyla satılması amacıyla, 19.04.2022 tarihinde taslak izahname eşliğinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş ve bu başvuruya ilişkin duyurumuz 20.04.2022 tarihinde KAP'ta yatırımcılarımız ile paylaşılmıştır. İlgili sürecin Altınhas Holding A.Ş.'nin şirketimiz sermayesinde sahip olduğu payların tamamının yine Altınhas Holding A.Ş.'nin %100 pay sahibi olduğu Altınhas Yatırım Holding A.Ş.'ye kısmi bölünme yoluyla devretme işlemleri tamamlanıncaya kadar ertelenmesine karar verilmiş ve bu durum 28.04.2022 tarihinde 1024800 sayılı özel durum açıklaması ile KAP'ta bildirilmiştir.01.06.2022 tarihinde Şirketimizin ortaklık yapısının değişmesine ilişkin kısmi bölünme süreci tescil edilmiş, 01.06.2022/10589 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış ve bu durum 02.06.2022 tarihinde 1034147 sayılı özel durum açıklaması ile KAP'ta bildirilmiştir.Şirketimiz ortaklık yapısının değişimi tescil ve ilan olduktan sonra halka arza ilişkin süreç yeniden başlatılmış ve Şirketimizin 03.06.2022 tarih ve 2022/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde Şirket'in 50.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 200.000.000,00 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 6.000.000,00 TL artırılarak 56.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına, Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 6.000.000,00 TL nominal değerli paylar ile Şirket'in mevcut pay sahibi Altınhas Yatırım Holding A.Ş.'nin ("Halka Arz Eden Pay Sahibi") sahip olduğu toplamda 6.000.000,00 TL nominal değerli toplam 12.000.000 TL payın halka arzına ilişkin taslak izahname ekte yer almakta olup, bu kapsamda 07.06.2022 tarihinde izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur.Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru incelenmekte olup, izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahnamenin ayrıca ilan edileceği hususlarını kamunun bilgisine sunarız. Taslak izahname Şirketimiz www.birikimvarlik.com.tr internet adresinde ve işleme aracılık eden Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin www.halkyatirim.com.tr internet adresinde de ayrıca ilan edilmiştir.Saygılarımızla,BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035288BIST