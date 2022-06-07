Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

07.06.2022 14:38
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)


***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Şirketimiz paylarının halka arz yoluyla satılması amacıyla, 19.04.2022 tarihinde taslak izahname eşliğinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş ve bu başvuruya ilişkin duyurumuz 20.04.2022 tarihinde KAP'ta yatırımcılarımız ile paylaşılmıştır. İlgili sürecin Altınhas Holding A.Ş.'nin şirketimiz sermayesinde sahip olduğu payların tamamının yine Altınhas Holding A.Ş.'nin %100 pay sahibi olduğu Altınhas Yatırım Holding A.Ş.'ye kısmi bölünme yoluyla devretme işlemleri tamamlanıncaya kadar ertelenmesine karar verilmiş ve bu durum 28.04.2022 tarihinde 1024800 sayılı özel durum açıklaması ile KAP'ta bildirilmiştir.
01.06.2022 tarihinde Şirketimizin ortaklık yapısının değişmesine ilişkin kısmi bölünme süreci tescil edilmiş, 01.06.2022/10589 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış ve bu durum 02.06.2022 tarihinde 1034147 sayılı özel durum açıklaması ile KAP'ta bildirilmiştir.
Şirketimiz ortaklık yapısının değişimi tescil ve ilan olduktan sonra halka arza ilişkin süreç yeniden başlatılmış ve Şirketimizin 03.06.2022 tarih ve 2022/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde Şirket'in 50.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 200.000.000,00 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 6.000.000,00 TL artırılarak 56.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına, Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 6.000.000,00 TL nominal değerli paylar ile Şirket'in mevcut pay sahibi Altınhas Yatırım Holding A.Ş.'nin ("Halka Arz Eden Pay Sahibi") sahip olduğu toplamda 6.000.000,00 TL nominal değerli toplam 12.000.000 TL payın halka arzına ilişkin taslak izahname ekte yer almakta olup, bu kapsamda 07.06.2022 tarihinde izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur.
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru incelenmekte olup, izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahnamenin ayrıca ilan edileceği hususlarını kamunun bilgisine sunarız. Taslak izahname Şirketimiz www.birikimvarlik.com.tr internet adresinde ve işleme aracılık eden Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin www.halkyatirim.com.tr internet adresinde de ayrıca ilan edilmiştir.
Saygılarımızla,
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035289


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:582.634
Değişim :  -0,54% |  -14,34
Açılış :  2.659  
Önceki Kapanış :  2.648  
En Yüksek
2.685 En Düşük
2.611
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 55,35 20.400.959 % 9,93  
ULUUN 22,62 469.336.649 % 9,81  
EMKEL 2,61 26.591.985 % 9,66  
TMSN 31,14 373.528.679 % 7,60  
FADE 6,91 75.876.644 % 7,30  
daha fazla
16:58 Alış Satış %  
Dolar 17,0275 17,1049 % 2,09  
Euro 18,3098 18,4274 % 2,53  
Sterlin 21,4555 21,5631 % 2,03  
Frank 17,5345 17,6402 % 2,21  
Riyal 4,5536 4,5765 % 2,26  
daha fazla
16:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.853 1.854 1,42  
Altın Gr. 1.020 1.020 22,39  
Cumhuriyet 6.814 6.917 165,00  
Tam 6.781 6.952 167,16  
Yarım 3.277 3.363 80,86  
Çeyrek 1.644 1.681 40,43  
Gümüş.Ons 22,02 22,04 -0,19  
Gümüş Gr. 12,11 12,13 0,13  
B. Petrol 122 122 1,04  
Seans Raporu 16:58
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru