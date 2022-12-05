***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.06.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarBirikim Varlık Yönetim A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesi ekte yer almaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084535BIST