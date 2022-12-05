***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
05.12.2022 20:05
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084537
BIST
17:594.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -5,20
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
17:5918,6476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0132
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6877
En Düşük
18,5992
17:5919,5715
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0578
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5555
17:591.060,63
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -16,45
|Açılış
|: 1.060,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.060,46
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EMKEL
|5,17
|28.990.579
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.541.980
|% 10,00
|
|GLBMD
|12,87
|44.352.459
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|106.293.221
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|314.232.891
|% 9,99
|
|ERCB
|101,70
|105.349.549
|% -10,00
|
|SNICA
|35,10
|1.449.794.963
|% -10,00
|
|SASA
|108,00
|755.700.674
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|370.101.748
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|106.794.459
|% -9,98
|
|THYAO
|138,60
|14.530.361.131
|% 8,03
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ASELS
|49,78
|6.147.435.546
|% 5,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,15
|3.296.116.709
|% -2,78
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|TSKB
|4,01
|1.013.268.917
|% -0,74
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6328
|18,6476
|% 0,07
|
|Euro
|19,5539
|19,5715
|% -0,29
|
|Sterlin
|22,6636
|22,7773
|% -0,69
|
|Frank
|19,7310
|19,8498
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9431
|4,9679
|% 0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-26,41
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|-15,75
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.115
|7.184
|-90,00
|
|Yarım
|3.451
|3.512
|-44,00
|
|Çeyrek
|1.731
|1.756
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,28
|-0,87
|
|Gümüş Gr.
|13,32
|13,34
|-0,53
|
|B. Petrol
|84,57
|84,57
|-1,00
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59DAGHL
Yüzde 4.83 oranında artışla 12.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 933 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 4.62 oranında artışla 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 270, 461 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde 8.18 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 753, 527 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, THYAO, ASELS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 08 artarak (% 0.26 ) 4, 347