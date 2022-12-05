***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.06.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarBirikim Varlık Yönetim A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesinin eki olan İç Yönerge tarafınıza sunulmaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084540BIST