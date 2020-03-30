***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi----Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating firması tarafından Şirketimiz hakkında hazırlanan 30.03.2020 tarihli derecelendirme raporu yayınlanmıştır.Konuya ilişkin açıklama ve rapor ekte sunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833204BIST