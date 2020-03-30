***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
30.03.2020 12:42
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating firması tarafından Şirketimiz hakkında hazırlanan 30.03.2020 tarihli derecelendirme raporu yayınlanmıştır.
Konuya ilişkin açıklama ve rapor ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833204
BIST
15:3388.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 432,03
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.568
En Düşük
86.815
15:336,5740
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,1246
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5763
En Düşük
6,4403
15:337,2514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0665
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2682
En Düşük
7,1420
15:33342,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 4,00
|Açılış
|: 342,02
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
342,87
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|TMPOL
|4,73
|5.437.722
|% 10,00
|
|MARKA
|0,88
|5.476.188
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|11.291.770
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.366.844
|% 10,00
|
|AYCES
|10,60
|1.805.836
|% 9,96
|
|GLRYH
|2,16
|300.761
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|316.839
|% -9,90
|
|MTRYO
|3,85
|3.505.085
|% -9,84
|
|UZERB
|2,31
|135.573
|% -9,77
|
|QNBFL
|111,70
|2.944.789
|% -9,19
|
|THYAO
|8,73
|519.449.075
|% -1,47
|
|ASELS
|23,44
|429.153.233
|% 1,38
|
|PGSUS
|31,58
|358.699.130
|% -8,57
|
|GARAN
|8,08
|348.685.862
|% 2,54
|
|SASA
|7,93
|311.916.275
|% 9,23
|
|IHLGM
|0,95
|143.605.270
|% 5,56
|
|IHLAS
|0,48
|50.427.909
|% 2,13
|
|GSRAY
|1,94
|166.701.181
|% 0,52
|
|TSPOR
|2,74
|187.837.840
|% 5,79
|
|YKBNK
|1,90
|114.249.241
|% 1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1364
|8,1772
|% 1,69
|
|Frank
|6,8311
|6,8723
|% 1,09
|
|Riyal
|1,7434
|1,7521
|% 1,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.620
|-8,97
|
|Altın Gr.
|342
|342
|3,84
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,97
|14,00
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|26,19
|26,19
|-1,76
|
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