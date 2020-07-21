***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi----Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBirikim Varlık Yönetim A.Ş.'nin 10.06.2020 tarihli ve 2020/18 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden Ak Faktoring A.Ş.'nin %15 oranında hissesinin 18.860.075,84 TL bedel ile Altınhas Holding A.Ş.'den devir alınmasına karar verilmiştir. Gerekli yasal süreçler tamamlanmış olup, hisse devir işlemi 21.07.2020 tarihi itibarıyla gerçekleşmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860952BIST