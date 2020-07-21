***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.07.2020 17:34
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'nin 10.06.2020 tarihli ve 2020/18 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden Ak Faktoring A.Ş.'nin %15 oranında hissesinin 18.860.075,84 TL bedel ile Altınhas Holding A.Ş.'den devir alınmasına karar verilmiştir. Gerekli yasal süreçler tamamlanmış olup, hisse devir işlemi 21.07.2020 tarihi itibarıyla gerçekleşmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860952
BIST
17:53118.355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -925,56
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
117.160
17:536,8504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0077
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8355
17:537,8701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0196
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8711
En Düşük
7,8233
17:53404,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,43
|Açılış
|: 404,12
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|22.614.986
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.461.999
|% 10,00
|
|QNBFL
|92,40
|21.343.130
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|25.110.100
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|95.044.074
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,04
|129.956.766
|% -9,99
|
|FMIZP
|72,50
|121.407.810
|% -9,99
|
|RAYSG
|5,99
|8.695.608
|% -9,38
|
|IZMDC
|16,62
|8.110.659
|% -9,18
|
|GARAN
|7,95
|2.278.995.188
|% 0,63
|
|EKGYO
|2,27
|1.150.712.969
|% -1,30
|
|AFYON
|4,63
|975.395.947
|% 7,18
|
|TCELL
|16,44
|862.673.612
|% 1,42
|
|GUSGR
|5,28
|818.929.046
|% -2,58
|
|EKGYO
|2,27
|1.150.712.969
|% -1,30
|
|GARAN
|7,95
|2.278.995.188
|% 0,63
|
|ADESE
|2,43
|731.077.659
|% -3,19
|
|GSDHO
|2,33
|658.135.746
|% 4,02
|
|TSKB
|1,26
|345.586.531
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6978
|8,7414
|% 0,50
|
|Frank
|7,2857
|7,3296
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8208
|1,8299
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|20,40
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,50
|
|Cumhuriyet
|2.624
|2.646
|22,80
|
|Tam
|2.703
|2.715
|23,40
|
|Yarım
|1.312
|1.328
|11,50
|
|Çeyrek
|658
|665
|5,70
|
|Gümüş.Ons
|21,02
|21,05
|1,11
|
|Gümüş Gr.
|4,61
|4,62
|0,23
|
|B. Petrol
|44,80
|44,80
|1,52
|
Seans Raporu
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