***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Akbank T.A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında anaparası 306.927.755 TL olan bireysel nitelikli portföyün ihalesini kazanmış olup satışa konu alacakların devir işlemleri ve sözleşmenin imza süreci tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. Saygılarımızla, Birikim Varlık Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016638BIST