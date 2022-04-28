***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2022 15:59
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz paylarının halka arz edilmesine yönelik olarak gerekli esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuş ve alınan onayı takiben esas sözleşme değişikliği gerçekleştirilmiştir.Paylarımızın halka arz yoluyla satılması amacıyla taslak izahname eşliğinde 19.04.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş ve bu başvuruya ilişkin duyurumuz 20.04.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yatırımcılarımız ile paylaşılmıştır.
Şirketimizin yaptığı değerlendirme neticesinde bu başvuruya ilişkin sürecin, 21.02.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda paylaşmış olduğu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 18.02.2022 tarih ve 10098 sayılı Kararı ile uygunluk verilen, Altınhas Holding A.Ş.'nin Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu payların tamamının yine Altınhas Holding A.Ş.'nin %100 pay sahibi olduğu Altınhas Yatırım Holding A.Ş.'ye kısmi bölünme yoluyla devretme işlemleri tamamlanıncaya kadar ertelenmesine karar verilmiştir.
İlgili kısmi bölünme işlemlerinin 2022 yılının Mayıs ayı içerisinde tamamlanması planlanmakta olup buna müteakiben tekrar başvuru yapılması kararı alınmıştır.
Saygılarımızla,
Birikim Varlık Yönetim A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024800
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
18:0514,8478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0582
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8681
En Düşük
14,7579
18:0515,6789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1207
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7178
En Düşük
15,5143
18:05905,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 4,55
|Açılış
|: 905,04
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGSER
|23,76
|87.065.862
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|39.027.267
|% 10,00
|
|ARENA
|14,30
|27.035.790
|% 10,00
|
|OYAYO
|7,81
|8.317.083
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.118.363
|% 9,96
|
|LIDER
|22,86
|86.712.409
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|38.035.771
|% -9,98
|
|FORMT
|1,39
|18.808.424
|% -8,55
|
|DAGHL
|23,48
|10.466.820
|% -6,60
|
|TKFEN
|19,65
|665.857.992
|% -6,34
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 1,88
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 2,32
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,38
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,82
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% -0,81
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% -4,13
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8432
|14,8449
|% 0,37
|
|Euro
|15,6565
|15,6818
|% 0,79
|
|Sterlin
|18,6130
|18,7063
|% 1,36
|
|Frank
|15,2016
|15,2932
|% 0,35
|
|Riyal
|3,9471
|3,9669
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|2,01
|
|Altın Gr.
|905
|905
|4,89
|
|Cumhuriyet
|6.081
|6.172
|100,00
|
|Tam
|6.057
|6.208
|105,91
|
|Yarım
|2.928
|3.003
|51,23
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|25,62
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,76
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|10,86
|10,88
|-0,14
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,57
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 27 artarak (% 0.01 ) 2, 707
-
17:58XU100
Endeks 2, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 31, 484.00 milyon TL de
-
17:57KORDS
Yüzde 4.48 oranında artışla 45.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 235, 117 adet işlem
-
17:56KNFRT
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 207, 284 adet işlem
-
17:54UFUK
Yüzde 9.95 oranında artışla 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 745 adet işlem