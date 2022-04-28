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***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.04.2022 15:59
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimiz paylarının halka arz edilmesine yönelik olarak gerekli esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuş ve alınan onayı takiben esas sözleşme değişikliği gerçekleştirilmiştir.Paylarımızın halka arz yoluyla satılması amacıyla taslak izahname eşliğinde 19.04.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş ve bu başvuruya ilişkin duyurumuz 20.04.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yatırımcılarımız ile paylaşılmıştır. 
Şirketimizin yaptığı değerlendirme neticesinde bu başvuruya ilişkin sürecin, 21.02.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda paylaşmış olduğu  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 18.02.2022 tarih ve 10098 sayılı Kararı ile uygunluk verilen, Altınhas Holding A.Ş.'nin Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu payların tamamının yine Altınhas Holding A.Ş.'nin %100 pay sahibi olduğu Altınhas Yatırım Holding A.Ş.'ye kısmi bölünme yoluyla devretme işlemleri tamamlanıncaya kadar ertelenmesine karar verilmiştir.
İlgili kısmi bölünme işlemlerinin 2022 yılının Mayıs ayı içerisinde tamamlanması planlanmakta olup buna müteakiben tekrar başvuru yapılması kararı alınmıştır.
Saygılarımızla,
Birikim Varlık Yönetim A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024800


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