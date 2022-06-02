***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2022 11:05
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Konuya İlianın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin ortaklık yapısının değişmesine ilişkin 21.02.2022 tarihinde 1003180 sayılı özel durum açıklaması ile KAP'ta bildirilen kısmi bölünme süreci 01.06.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 01.06.2022/10589 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Şirketimiz sermayesinde %95,65 oranında pay sahibi olan Altınhas Holding A.Ş.'nin paylarının tamamının, kısmi bölünme yoluyla Altınhas Yatırım Holding A.Ş.'ye devredilmiştir.
Kısmi bölünme sonucunda ortaklık yapımız aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.
Yeni Ortaklık Yapısı
S.No
Ortak Adı,Soyadı veya Unvanı
Hukuki
Yapısı
Sermaye Tutarı(TL)
Hisse Adedi
Hisse Oranı
(%)
1
Altınhas Yatırım Holding A.Ş.
Tüzel Kişi
47.823.456,00
47.823.456,00
95,65
2
Ak Faktoring A.Ş.
Tüzel Kişi
2.176.544,00
2.176.544,00
4,35
TOPLAM
50.000.000,00
50.000.000,00
100,00
Eski Ortaklık Yapısı
S.No
Ortak Adı,Soyadı veya Unvanı
Hukuki
Yapısı
Sermaye Tutarı (TL)
Hisse Adedi
Hisse Oranı
(%)
1
Altınhas Holding A.Ş.
Tüzel Kişi
47.823.456,00
47.823.456,00
95,65
2
Ak Faktoring A.Ş.
Tüzel Kişi
2.176.544,00
2.176.544,00
4,35
TOPLAM
50.000.000,00
50.000.000,00
100,00
Saygılarımızla
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034147
BIST
13:482.606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 4,02
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.602
13:4816,5106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0566
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5181
En Düşük
16,4364
13:4817,7668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0682
|Açılış
|: 17,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
13:48989,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,78
|Açılış
|: 989,74
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler13:48
|DOKTA
|26,76
|4.717.228
|% 9,94
|
|MZHLD
|96,95
|5.092.008
|% 9,42
|
|HEDEF
|6,86
|76.377.464
|% 8,89
|
|SERVE
|26,50
|304.082
|% 8,16
|
|GZNMI
|33,66
|31.871.253
|% 7,54
|
|KRSTL
|6,77
|4.997.079
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,56
|218.394.563
|% -9,51
|
|METUR
|4,16
|12.797.485
|% -5,02
|
|AVGYO
|2,75
|8.755.237
|% -4,84
|
|MNDRS
|3,18
|10.854.015
|% -4,79
|
|SASA
|42,54
|2.371.070.639
|% 5,82
|
|THYAO
|48,98
|1.937.249.736
|% -1,25
|
|KARSN
|7,11
|1.724.870.542
|% -1,11
|
|KRDMD
|15,16
|1.009.245.781
|% -0,46
|
|EREGL
|34,72
|929.664.647
|% 0,12
|
|KARSN
|7,11
|1.724.870.542
|% -1,11
|
|DOHOL
|3,93
|535.803.293
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,81
|312.480.790
|% 0,00
|
|TSKB
|2,15
|198.111.926
|% 2,38
|
|AKBNK
|8,75
|621.209.645
|% -0,91
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5070
|16,5106
|% 0,34
|
|Euro
|17,7328
|17,7668
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,6682
|20,7719
|% 0,14
|
|Frank
|17,1283
|17,2314
|% 0,07
|
|Riyal
|4,3870
|4,4090
|% 0,26
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-2,65
|
|Altın Gr.
|990
|990
|0,74
|
|Cumhuriyet
|6.558
|6.657
|-7,00
|
|Tam
|6.529
|6.693
|-6,71
|
|Yarım
|3.156
|3.238
|-3,25
|
|Çeyrek
|1.583
|1.619
|-1,63
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|0,09
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,61
|