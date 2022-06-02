***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlianın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin ortaklık yapısının değişmesine ilişkin 21.02.2022 tarihinde 1003180 sayılı özel durum açıklaması ile KAP'ta bildirilen kısmi bölünme süreci 01.06.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 01.06.2022/10589 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Şirketimiz sermayesinde %95,65 oranında pay sahibi olan Altınhas Holding A.Ş.'nin paylarının tamamının, kısmi bölünme yoluyla Altınhas Yatırım Holding A.Ş.'ye devredilmiştir.Kısmi bölünme sonucunda ortaklık yapımız aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.Yeni Ortaklık YapısıS.NoOrtak Adı,Soyadı veya UnvanıHukukiYapısıSermaye Tutarı(TL)Hisse AdediHisse Oranı(%)Altınhas Yatırım Holding A.Ş.Tüzel Kişi47.823.456,0047.823.456,0095,65Ak Faktoring A.Ş.Tüzel Kişi2.176.544,002.176.544,004,35TOPLAM50.000.000,0050.000.000,00100,00Eski Ortaklık YapısıS.NoOrtak Adı,Soyadı veya UnvanıHukukiYapısıSermaye Tutarı (TL)Hisse AdediHisse Oranı(%)Altınhas Holding A.Ş.Tüzel Kişi47.823.456,0047.823.456,0095,65Ak Faktoring A.Ş.Tüzel Kişi2.176.544,002.176.544,004,35TOPLAM50.000.000,0050.000.000,00100,00SaygılarımızlaBİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034147BIST