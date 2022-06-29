***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2022 17:04
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Garanti Bankası A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında anaparası TL olan bireysel nitelikli portföyün ihalesini kazanmış olup satışa konu alacakların devir işlemleri ve sözleşmenin imza süreci tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. 212.681.619,10
Saygılarımızla, Birikim Varlık Yönetim A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040037
BIST
16:562.456
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -34,48
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
16:5616,6442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0380
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
16:5617,4669
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0863
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
16:56972,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,84
|Açılış
|: 972,08
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler16:56
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|23.133.199
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|104.254.910
|% 9,96
|
|TURSG
|5,35
|400.984.995
|% 9,86
|
|GZNMI
|41,56
|32.362.256
|% 9,54
|
|MAKIM
|16,94
|442.572.665
|% -9,99
|
|LIDFA
|12,65
|65.075.796
|% -9,64
|
|YEOTK
|59,15
|76.186.014
|% -8,86
|
|SELVA
|7,57
|98.013.838
|% -8,24
|
|SEKUR
|14,08
|43.161.763
|% -7,19
|
|THYAO
|47,48
|3.986.716.409
|% -1,17
|
|SISE
|21,24
|1.485.872.323
|% -0,84
|
|EREGL
|27,22
|1.254.869.445
|% -1,23
|
|ASELS
|23,20
|1.142.376.513
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,27
|856.945.573
|% -0,48
|
|EKGYO
|2,59
|455.506.156
|% -1,15
|
|ODAS
|2,98
|489.149.868
|% -2,30
|
|YKBNK
|4,41
|658.267.189
|% -1,34
|
|TSKB
|2,06
|293.236.485
|% -0,48
|
|AKBNK
|8,27
|856.945.573
|% -0,48
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6348
|16,6442
|% -0,23
|
|Euro
|17,4424
|17,4669
|% -0,49
|
|Sterlin
|20,0917
|20,1924
|% -0,85
|
|Frank
|17,3703
|17,4750
|% 0,12
|
|Riyal
|4,4205
|4,4426
|% -0,24
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-2,86
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|6.517
|6.616
|-9,00
|
|Tam
|6.506
|6.599
|-38,00
|
|Yarım
|3.185
|3.227
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.613
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,74
|20,77
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|-0,07
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,60
|
Seans Raporu
16:56
daha fazla
-
17:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 71 kaybederek (% -1.39 ) 2, 669
-
17:11XU100
Endeks 2, 457 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 32 altında . İşlem hacmi 25, 285.00 milyon TL de
-
17:11LIDFA
Yüzde -9.64 oranında düşüşle 12.65 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 008, 306 adet işlem
-
17:09LIDFA
Yüzde -9.86 oranında düşüşle 12.62 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 976, 062 adet işlem
-
17:06XU100
Endeks 2, 456 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 38 altında . İşlem hacmi 24, 959.00 milyon TL de