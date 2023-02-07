***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.02.2023 17:56
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.02.2023 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimizin ileriye yönelik kurumsal hedefleri doğrultusunda genel müdürlük binası yapılması amacıyla, gayrimenkul satın alınması kararı alınmıştır.
Konuyla ilgili satış işlemleri ve sözleşmenin imza süreci tamamlanınca gerekli açıklamalar ayrıca paylaşılacaktır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110815
BIST
18:054.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
18:0518,8151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0096
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8356
En Düşük
18,7984
18:0520,2016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2040
En Düşük
20,1288
18:051.134,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,06
|Açılış
|: 1.134,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,99
|
1.136,70
En Düşük
1.130,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|2.964,50
|302.370.375
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|100.513.938
|% 9,99
|
|CMBTN
|506,70
|115.481.320
|% 9,98
|
|OYAKC
|24,92
|2.314.635.355
|% 9,97
|
|AFYON
|7,84
|366.397.363
|% 9,96
|
|DOBUR
|48,96
|1.485.600
|% -10,00
|
|EYGYO
|15,84
|28.888.644
|% -10,00
|
|BURCE
|41,76
|6.048.604
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|10.012.701
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|63.894.292
|% -10,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% -9,08
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% -9,95
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% -9,71
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% -9,97
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% -5,60
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% -9,97
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% -8,45
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% -9,26
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 5,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8183
|18,8334
|% 0,05
|
|Euro
|20,1767
|20,2005
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,5784
|22,6917
|% -0,10
|
|Frank
|20,3161
|20,4385
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9971
|5,0222
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|3,07
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.133
|0,83
|
|Cumhuriyet
|7.653
|7.768
|-9,00
|
|Tam
|7.682
|7.763
|8,00
|
|Yarım
|3.753
|3.799
|4,00
|
|Çeyrek
|1.876
|1.899
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,40
|13,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,12
|84,12
|3,13
|
Seans Raporu
18:05
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -383, 73 kaybederek (% -8.70 ) 4, 028
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, NUHCM, AFYON, KONYA
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AZTEK, AYEN, KRSTL, TEKTU, VESTL, BRKVY, SANEL, GESAN, GSRAY, IHYAY
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