***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 06.02.2023 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimizin ileriye yönelik kurumsal hedefleri doğrultusunda genel müdürlük binası yapılması amacıyla, gayrimenkul satın alınması kararı alınmıştır.Konuyla ilgili satış işlemleri ve sözleşmenin imza süreci tamamlanınca gerekli açıklamalar ayrıca paylaşılacaktır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110815BIST