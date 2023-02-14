***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucunda oluşacak dağıtılabilir dönem karının Şirketin esas sözleşmesi, tabi olduğu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun varlık yönetim şirketlerine ilişkin mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.12.2022 tarihinde onaylanan izahnamede belirtilen ve Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 08.11.2022 tarihli ve 2022/41 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak, 31.12.2022 tarihli finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporunun kesinleşmesi ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak bilgilendirme sonrasında dağıtılması planlamaktadır.Bu işlemleri sonucunda 2022 yılı Olağan Genel Kurul onayına sunulacak dağıtılacak kar tutarı ayrıca duyurulacaktır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113174BIST