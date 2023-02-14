***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.02.2023 18:02
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucunda oluşacak dağıtılabilir dönem karının Şirketin esas sözleşmesi, tabi olduğu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun varlık yönetim şirketlerine ilişkin mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.12.2022 tarihinde onaylanan izahnamede belirtilen ve Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 08.11.2022 tarihli ve 2022/41 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak, 31.12.2022 tarihli finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporunun kesinleşmesi ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak bilgilendirme sonrasında dağıtılması planlamaktadır.
Bu işlemleri sonucunda 2022 yılı Olağan Genel Kurul onayına sunulacak dağıtılacak kar tutarı ayrıca duyurulacaktır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113174
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0083
|Açılış
|: 19,0820
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,8734
En Düşük
18,8028
10:4220,2405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0382
|Açılış
|: 20,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3678
En Düşük
20,1530
10:421.122,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,82
|Açılış
|: 1.122,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,47
|
1.133,73
En Düşük
1.116,63
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8389
|18,8471
|% 0,04
|
|Euro
|20,2309
|20,2405
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,8927
|23,0075
|% 0,41
|
|Frank
|20,3866
|20,5095
|% -0,12
|
|Riyal
|5,0063
|5,0314
|% -0,01
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|1,77
|
|Altın Gr.
|1.122
|1.122
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|7.633
|7.748
|42,00
|
|Tam
|7.624
|7.703
|23,00
|
|Yarım
|3.725
|3.769
|11,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.885
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,91
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,25
|-0,07
|
|B. Petrol
|85,56
|85,56
|-1,05
|