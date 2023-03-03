***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 1 Mart 2023 tarihinde açıklanan finansal sonuçlarına ilişkin Yatırımcı Sunumu ekte yer almaktadır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.Birikim Varlık Yönetim A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119906BIST