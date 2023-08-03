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***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.08.2023 18:10
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

21.07.2023 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamamızda,
Şirketimizin, Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan 88,6 milyon TL anaparaya sahip  bireysel portföyün ihalesini kazandığı duyurulmuştu.
Anaparası 88,6 milyon TL olan ihaleye konu alacakların devir işlemleri ve sözleşmenin imza süreci 03.08.2023 tarihinde tamamlanmıştır. 
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180350


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