***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29.11.2023 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamamızda,Şirketimizin, Akbank T.A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan 313 milyon TL anaparaya sahip 1 Perakende nitelikli portföyün ihalesini kazandığı duyurulmuştu.Anaparası 313 milyon TL olan ihaleye konu alacakların devir işlemleri ve sözleşmenin imza süreci 20.12.2023 tarihinde tamamlanmıştır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227507BIST