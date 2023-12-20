***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.12.2023 18:06
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.11.2023 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamamızda,
Şirketimizin, Akbank T.A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan 313 milyon TL anaparaya sahip 1 Perakende nitelikli portföyün ihalesini kazandığı duyurulmuştu.
Anaparası 313 milyon TL olan ihaleye konu alacakların devir işlemleri ve sözleşmenin imza süreci 20.12.2023 tarihinde tamamlanmıştır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227507
BIST
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18:057.663
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -63,01
|Açılış
|: 7.717
|
|Önceki Kapanış
|: 7.726
|
7.615
En Yüksek
7.764
18:0529,1336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0412
|Açılış
|: 29,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1100
|
29,1366
En Düşük
29,0102
18:0532,0008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0392
|Açılış
|: 31,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,8500
|
32,2159
En Düşük
31,8630
18:051.904,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -4,18
|Açılış
|: 1.904,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.908,55
|
1.913,05
En Düşük
1.894,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAMAT
|49,50
|84.329.001
|% 10,00
|
|QNBFL
|858,00
|12.519.824
|% 10,00
|
|ISGSY
|23,76
|58.460.860
|% 10,00
|
|DOFER
|26,64
|121.764.458
|% 9,99
|
|QNBFB
|283,75
|8.564.994
|% 9,98
|
|CATES
|46,80
|526.978.620
|% -10,00
|
|BINHO
|241,20
|182.845.474
|% -10,00
|
|PAPIL
|49,50
|59.981.195
|% -10,00
|
|ISBTR
|459.000,00
|4.590.000
|% -10,00
|
|SURGY
|35,68
|739.974.694
|% -9,99
|
|THYAO
|241,90
|6.231.328.864
|% -1,39
|
|ISCTR
|24,08
|3.841.098.661
|% 1,09
|
|AKBNK
|39,94
|3.755.098.721
|% 2,73
|
|YKBNK
|20,92
|3.451.968.118
|% 1,36
|
|TUPRS
|149,70
|3.232.122.879
|% 1,63
|
|BEGYO
|2,71
|595.337.787
|% -8,75
|
|YKBNK
|20,92
|3.451.968.118
|% 1,36
|
|ISCTR
|24,08
|3.841.098.661
|% 1,09
|
|EKGYO
|7,12
|968.644.047
|% 0,28
|
|ODAS
|8,65
|880.873.918
|% -3,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1273
|29,1336
|% 0,14
|
|Euro
|31,9865
|32,0008
|% 0,12
|
|Sterlin
|36,7887
|36,9732
|% -0,33
|
|Frank
|33,6985
|33,9015
|% 0,09
|
|Riyal
|7,7426
|7,7814
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,28
|24,31
|% 0,66
|
|Platin
|964,03
|966,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.205,03
|1.209,40
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,90
|79,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,86
|2.033,20
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ULUFA
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17:58XU100
Endeks 7, 654 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 93 altında . İşlem hacmi 55, 775.00 milyon TL de
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17:58SKYMD
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17:57BSOKE
Yüzde -5.06 oranında düşüşle 12.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 364, 740 adet işlem
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17:56USAK
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 10.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 067, 326 adet işlem