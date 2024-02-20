***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1), Dördüncü Bölüm, Madde-11/2 uyarınca Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapan Sn. Servet BİLGE 20.02.2024 tarihinde görevlerinden ayrılmıştır.Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi bildirimi atama sonrası ayrıca yapılacaktır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250834BIST