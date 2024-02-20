***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.02.2024 18:11
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1), Dördüncü Bölüm, Madde-11/2 uyarınca Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapan Sn. Servet BİLGE 20.02.2024 tarihinde görevlerinden ayrılmıştır.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi bildirimi atama sonrası ayrıca yapılacaktır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250834
BIST
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18:059.345
En Düşük
|Değişim
|: 1,62%
|| 148,56
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.200
En Yüksek
9.351
18:0530,9199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0798
|Açılış
|: 31,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,0150
|
30,9250
En Düşük
30,7911
18:0533,4753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1927
|Açılış
|: 33,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,3500
|
33,7005
En Düşük
33,2101
18:052.017,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 17,39
|Açılış
|: 2.017,78
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
|
2.018,16
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAPRK
|385,00
|297.349.268
|% 10,00
|
|KARYE
|65,45
|244.296.570
|% 10,00
|
|TETMT
|8.222,50
|26.620.430
|% 10,00
|
|TMPOL
|101,20
|99.762.573
|% 10,00
|
|TURGG
|687,50
|107.338.645
|% 10,00
|
|TDGYO
|13,07
|304.645.103
|% -9,99
|
|KZBGY
|25,38
|328.945.029
|% -9,94
|
|ETYAT
|16,48
|75.266.302
|% -8,29
|
|CUSAN
|25,60
|114.905.578
|% -7,58
|
|ORMA
|173,30
|6.600.438
|% -7,33
|
|THYAO
|281,25
|10.892.289.635
|% 0,99
|
|EREGL
|49,62
|8.054.899.233
|% 2,69
|
|ISCTR
|28,42
|6.839.179.413
|% 3,80
|
|AKBNK
|43,10
|5.756.317.928
|% 3,76
|
|GUBRF
|204,10
|5.315.743.202
|% 3,24
|
|ZOREN
|5,89
|3.271.160.869
|% -3,13
|
|ISCTR
|28,42
|6.839.179.413
|% 3,80
|
|EKGYO
|10,79
|2.574.538.740
|% 2,57
|
|YKBNK
|24,48
|4.529.465.636
|% 2,86
|
|EREGL
|49,62
|8.054.899.233
|% 2,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9172
|30,9200
|% 0,26
|
|Euro
|33,4649
|33,4759
|% 0,58
|
|Sterlin
|39,0321
|39,2279
|% 0,77
|
|Frank
|34,9966
|35,2074
|% 0,54
|
|Riyal
|8,2190
|8,2602
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,06
|23,09
|% 0,66
|
|Platin
|911,43
|913,24
|% 0,66
|
|Paladyum
|971,88
|975,14
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,85
|82,85
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,85
|2.029,17
|% 0,66
|