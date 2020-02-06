***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFBVYS82018 Isin Kodlu İskontulu Borçlanma Aracı İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 139.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 10.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 12.08.2020Vade (Gün Sayısı) 188Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,00Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFBVYS82018Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.09.2019Satışa Başlanma Tarihi 05.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 05.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 06.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.250.000İhraç Fiyatı 0,93274Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 12.08.2020Kayıt Tarihi 11.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.08.2020Döviz Cinsi TRYİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 28.01.2020'de imzalanan Aracılık Sözleşmesi kapsamında vade başlangıç tarihi ve ilgili tüm itfa süreleri boyunca Şirketimiz tarafından ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemeleri için verilen garantilere ilişkin bilgiye 04.02.2020 tarihli İhraç Belgesi konulu Özel Durum Açıklamasında ve ekinde yer verilmiştir.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimizin, 17.250.000 TL nominal değerli (Net:16.089.765 TL), 188 gün vadeli,12.08.2020 itfa tarihli, TRFBVYS82018 ISIN kodlu iskontolu finsansman bonosunun, Nitelikli Yatırımcılara satışı 06.02.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817447BIST