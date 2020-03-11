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***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.03.2020 11:58
GÜNCEL HABERLER



***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFBVYS32013 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN ANAPARA VE 6.KUPON FAİZ ÖDEME AÇIKLAMASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kuruirimi TRY
Tutar 95.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Birikim Varlık Yönetim A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 168
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,95
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFBVYS32013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.09.2018
Satışa Başlanma Tarihi 23.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 25.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 26.500.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile 19.03.2019 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi kapsamında vade başlangıç tarihi ve ilgili tüm itfa süreleri boyunca Şirketimiz tarafından ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemeleri için verilen garantilere ilişkin olarak 21.03.2019 tarihli İhraç Belgesi konulu Özel Durum Açıklamasında detay bilgi yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.10.2019 22.10.2019 23.10.2019 1,53425 406.576,25 Evet
2 20.11.2019 19.11.2019 20.11.2019 1,53425 406.576,25 Evet
3 18.12.2019 17.12.2019 18.12.2019 1,53425 406.576,25 Evet
4 15.01.2020 14.01.2020 15.01.2020 1,53425 406.576,25 Evet
5 12.02.2020 11.02.2020 12.02.2020 1,53425 406.576,25 Evet
6 11.03.2020 10.03.2020 11.03.2020 1,53425 406.576,25 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.03.2020 10.03.2020 11.03.2020 26.500.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizin, 26.500.000 TL nominal değerli, 168 gün vadeli, 11.03.2020 itfa tarihli, TRFBVYS32013 ISIN kodlu finsansman bonosunun, 6.kupon faiz ödemesi ile anapara ödemesi 11.03.2020 tarihinde yapılmıştır. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826875


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Frank 6,5672 6,6068 % 0,67  
Riyal 1,6396 1,6479 % 0,25  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.661 1.662 12,01  
Altın Gr. 329 329 2,16  
Cumhuriyet 2.178 2.210 16,00  
Tam 2.168 2.222 12,99  
Yarım 1.048 1.075 6,29  
Çeyrek 526 538 3,14  
Gümüş.Ons 17,01 17,03 0,13  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 0,02  
B. Petrol 36,38 36,38 -0,84  
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