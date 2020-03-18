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***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.03.2020 13:11
GÜNCEL HABERLER



***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFBVYS52011 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 4.KUPON ÖDEMESİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 139.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Birikim Varlık Yönetim A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 168
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,17
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFBVYS52011
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.09.2019
Satışa Başlanma Tarihi 25.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 27.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 26.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile 21.11.2019 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi ("Sözleşme") kapsamında vade başlangıç tarihi ve ilgili tüm itfa süreleri boyunca Şirketimiz tarafından ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemeleri için verilen garantilere ilişkin olarak 25.11.2019 tarihli İhraç Belgesi konulu Özel Durum Açıklamasında detay bilgi yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.12.2019 24.12.2019 25.12.2019 1,41918 368.986,8 Evet
2 22.01.2020 21.01.2020 22.01.2020 1,41918 368.986,8 Evet
3 19.02.2020 18.02.2020 19.02.2020 1,41918 368.986,8 Evet
4 18.03.2020 17.03.2020 18.03.2020 1,41918 368.986,8 Evet
5 15.04.2020 14.04.2020 15.04.2020 1,41918 368.986,8
6 13.05.2020 12.05.2020 13.05.2020 1,41918 368.986,8
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.05.2020 12.05.2020 13.05.2020 26.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizin, 26.000.000 TL nominal değerli, 168 gün vadeli,13.05.2020 itfa tarihli, TRFBVYS52011 ISIN kodlu finsansman bonosunun, 4.kupon faiz ödemesi 18.03.2020 tarihinde yapılmıştır.Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830330


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