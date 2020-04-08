***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.04.2020 15:07
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFBVYS32112 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 1.KUPON ÖDEMESİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 139.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Birikim Varlık Yönetim A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 25.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,94
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFBVYS32112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.09.2019
Satışa Başlanma Tarihi 05.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 26.500.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 13
Döviz Cinsi TRY
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile 21.11.2019 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi ("Sözleşme") kapsamında vade başlangıç tarihi ve ilgili tüm itfa süreleri boyunca Şirketimiz tarafından ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemeleri için verilen garantilere ilişkin olarak 25.11.2019 tarihli İhraç Belgesi konulu Özel Durum Açıklamasında detay bilgi yer almaktadır.
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.04.2020 07.04.2020 08.04.2020 1,07397 284.602,05 Evet
2 06.05.2020 05.05.2020 06.05.2020 1,07397 284.602,05
3 03.06.2020 02.06.2020 03.06.2020 1,07397 284.602,05
4 01.07.2020 30.06.2020 01.07.2020 1,07397 284.602,05
5 29.07.2020 28.07.2020 29.07.2020 1,07397 284.602,05
6 26.08.2020 25.08.2020 26.08.2020 1,07397 284.602,05
7 23.09.2020 22.09.2020 23.09.2020 1,07397 284.602,05
8 21.10.2020 20.10.2020 21.10.2020 1,07397 284.602,05
9 18.11.2020 17.11.2020 18.11.2020 1,07397 284.602,05
10 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 1,07397 284.602,05
11 13.01.2021 12.01.2021 13.01.2021 1,07397 284.602,05
12 10.02.2021 09.02.2021 10.02.2021 1,07397 284.602,05
13 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021 1,07397 284.602,05
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021 26.500.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizin, 26.500.000 TL nominal değerli, 364 gün vadeli,10.03.2021 itfa tarihli, TRFBVYS32112 ISIN kodlu finsansman bonosunun, 1.kupon faiz ödemesi 08.04.2020 tarihinde yapılmıştır.Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836452
BIST