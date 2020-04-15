***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFBVYS52011 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 5.KUPON ÖDEMESİ HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 139.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş Birikim Varlık Yönetim A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 20.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 13.05.2020Vade (Gün Sayısı) 168Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,17Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFBVYS52011Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.09.2019Satışa Başlanma Tarihi 25.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 26.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 27.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 26.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile 21.11.2019 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi ("Sözleşme") kapsamında vade başlangıç tarihi ve ilgili tüm itfa süreleri boyunca Şirketimiz tarafından ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemeleri için verilen garantilere ilişkin olarak 25.11.2019 tarihli İhraç Belgesi konulu Özel Durum Açıklamasında detay bilgi yer almaktadır.Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 25.12.2019 24.12.2019 25.12.2019 1,41918 368.986,8 Evet2 22.01.2020 21.01.2020 22.01.2020 1,41918 368.986,8 Evet3 19.02.2020 18.02.2020 19.02.2020 1,41918 368.986,8 Evet4 18.03.2020 17.03.2020 18.03.2020 1,41918 368.986,8 Evet5 15.04.2020 14.04.2020 15.04.2020 1,41918 368.986,8 Evet6 13.05.2020 12.05.2020 13.05.2020 1,41918 368.986,8Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.05.2020 12.05.2020 13.05.2020 26.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimizin, 26.000.000 TL nominal değerli, 168 gün vadeli,13.05.2020 itfa tarihli, TRFBVYS52011 ISIN kodlu finsansman bonosunun, 5.kupon faiz ödemesi 15.04.2020 tarihinde yapılmıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838330BIST