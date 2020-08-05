***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFBVYSE2015 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 3.KUPON ÖDEMESİ HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 139.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş Birikim Varlık Yönetim A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 26.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 27.10.2020Vade (Gün Sayısı) 167Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,51Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFBVYSE2015Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.09.2019Satışa Başlanma Tarihi 07.05.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 12.05.2020Vade Başlangıç Tarihi 13.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 26.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Döviz Cinsi TRYİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile 21.11.2019 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi ("Sözleşme") kapsamında vade başlangıç tarihi ve ilgili tüm itfa süreleri boyunca Şirketimiz tarafından ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemeleri için verilen garantilere ilişkin olarak 25.11.2019 tarihli İhraç Belgesi konulu Özel Durum Açıklamasında detay bilgi yer almaktadır.Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.06.2020 09.06.2020 10.06.2020 1,11233 289.205,8 Evet2 08.07.2020 07.07.2020 08.07.2020 1,11233 289.205,8 Evet3 05.08.2020 04.08.2020 05.08.2020 1,11233 289.205,8 Evet4 02.09.2020 01.09.2020 02.09.2020 1,11233 289.205,85 30.09.2020 29.09.2020 30.09.2020 1,11233 289.205,86 27.10.2020 26.10.2020 27.10.2020 1,0726 278.876Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.10.2020 26.10.2020 27.10.2020 26.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimizin, 26.000.000 TL nominal değerli, 167 gün vadeli, 27.10.2020 itfa tarihli, TRFBVYSE2015 ISIN kodlu finsansman bonosunun, 3.kupon faiz ödemesi 05.08.2020 tarihinde yapılmıştır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865330BIST