***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.09.2020 10:52
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFBVYSE2015 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 4.KUPON ÖDEMESİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 139.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Birikim Varlık Yönetim A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 26.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 167
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,51
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFBVYSE2015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.09.2019
Satışa Başlanma Tarihi 07.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 13.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 26.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile 21.11.2019 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi ("Sözleşme") kapsamında vade başlangıç tarihi ve ilgili tüm itfa süreleri boyunca Şirketimiz tarafından ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemeleri için verilen garantilere ilişkin olarak 25.11.2019 tarihli İhraç Belgesi konulu Özel Durum Açıklamasında detay bilgi yer almaktadır.
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.06.2020 09.06.2020 10.06.2020 1,11233 289.205,8 Evet
2 08.07.2020 07.07.2020 08.07.2020 1,11233 289.205,8 Evet
3 05.08.2020 04.08.2020 05.08.2020 1,11233 289.205,8 Evet
4 02.09.2020 01.09.2020 02.09.2020 1,11233 289.205,8 Evet
5 30.09.2020 29.09.2020 30.09.2020 1,11233 289.205,8
6 27.10.2020 26.10.2020 27.10.2020 1,0726 278.876
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.10.2020 26.10.2020 27.10.2020 26.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizin, 26.000.000 TL nominal değerli, 167 gün vadeli, 27.10.2020 itfa tarihli, TRFBVYSE2015 ISIN kodlu finsansman bonosunun, 4.kupon faiz ödemesi 02.09.2020 tarihinde yapılmıştır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872862
BIST