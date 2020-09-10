***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.09.2020 17:21
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFBVYSA2019 Isin Kodlu İskontulu Borçlanma Aracı İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 139.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,00
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFBVYSA2019
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.09.2019
Satışa Başlanma Tarihi 09.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 10.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.000.000
İhraç Fiyatı 0,96395
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.12.2020
Kayıt Tarihi 09.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.12.2020
Döviz Cinsi TRY
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 28.01.2020'de imzalanan Aracılık Sözleşmesi kapsamında vade başlangıç tarihi ve ilgili tüm itfa süreleri boyunca Şirketimiz tarafından ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemeleri için verilen garantilere ilişkin bilgiye 04.02.2020 tarihli İhraç Belgesi konulu Özel Durum Açıklamasında ve ekinde yer verilmiştir.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizin, 5.000.000 TL nominal değerli (Net:4.819.750 TL), 91 gün vadeli,10.12.2020 itfa tarihli, TRFBVYSA2019 ISIN kodlu iskontolu finsansman bonosunun, Nitelikli Yatırımcılara satışı 10.09.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874441
BIST