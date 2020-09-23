***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFBVYS32112 ISIN KODLU FİNANSMAN BONUSUNUN 7.KUPON ÖDEMESİ HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 139.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş Birikim Varlık Yönetim A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 25.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 10.03.2021Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,94Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFBVYS32112Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.09.2019Satışa Başlanma Tarihi 05.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 10.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 26.500.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 13Döviz Cinsi TRYİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile 21.11.2019 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi ("Sözleşme") kapsamında vade başlangıç tarihi ve ilgili tüm itfa süreleri boyunca Şirketimiz tarafından ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemeleri için verilen garantilere ilişkin olarak 25.11.2019 tarihli İhraç Belgesi konulu Özel Durum Açıklamasında detay bilgi yer almaktadır.Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 08.04.2020 07.04.2020 08.04.2020 1,07397 284.602,05 Evet2 06.05.2020 05.05.2020 06.05.2020 1,07397 284.602,05 Evet3 03.06.2020 02.06.2020 03.06.2020 1,07397 284.602,05 Evet4 01.07.2020 30.06.2020 01.07.2020 1,07397 284.602,05 Evet5 29.07.2020 28.07.2020 29.07.2020 1,07397 284.602,05 Evet6 26.08.2020 25.08.2020 26.08.2020 1,07397 284.602,05 Evet7 23.09.2020 22.09.2020 23.09.2020 1,07397 284.602,05 Evet8 21.10.2020 20.10.2020 21.10.2020 1,07397 284.602,059 18.11.2020 17.11.2020 18.11.2020 1,07397 284.602,0510 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 1,07397 284.602,0511 13.01.2021 12.01.2021 13.01.2021 1,07397 284.602,0512 10.02.2021 09.02.2021 10.02.2021 1,07397 284.602,0513 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021 1,07397 284.602,05Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021 26.500.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimizin, 26.500.000 TL nominal değerli, 364 gün vadeli,10.03.2021 itfa tarihli, TRFBVYS32112 ISIN kodlu finsansman bonosunun, 7.kupon faiz ödemesi 23.09.2020 tarihinde yapılmıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876286BIST