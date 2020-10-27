***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFBVYS42111 Finansman Bonosu İhracı ve Faiz BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 122.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş Birikim Varlık Yönetim A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 15.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 13.04.2021Vade (Gün Sayısı) 168Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,76Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFBVYS42111Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.10.2020Satışa Başlanma Tarihi 21.10.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 26.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 27.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Döviz Cinsi TRYİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile 19.10.2020 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi ("Sözleşme") kapsamında, vade başlangıç tarihi ve ilgili tüm itfa süreleri boyunca Şirketimiz tarafından ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemeleri için verilen garantilere ilişkin olarak 26.10.2020 tarihli İhraç Belgesi konulu Özel Durum Açıklamasında detay bilgi yer almaktadır.Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.11.2020 23.11.2020 24.11.2020 1,45753 218.629,52 22.12.2020 21.12.2020 22.12.2020 1,45753 218.629,53 19.01.2021 18.01.2021 19.01.2021 1,45753 218.629,54 16.02.2021 15.02.2021 16.02.2021 1,45753 218.629,55 16.03.2021 15.03.2021 16.03.2021 1,45753 218.629,56 13.04.2021 12.04.2021 13.04.2021 1,45753 218.629,5Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.04.2021 12.04.2021 13.04.2021 15.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimizin, 15.000.000 TL nominal değerli, 168 gün vadeli,13.04.2021 itfa tarihli, TRFBVYS42111 ISIN kodlu finsansman bonosunun, Nitelikli Yatırımcılara satışı 27.10.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884352BIST