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***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.11.2020 11:55



***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFBVYS42111 ISIN KODLU FİNANSMAN BONUSUNUN 1.KUPON ÖDEMESİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 122.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Birikim Varlık Yönetim A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 15.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 168
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,76
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFBVYS42111
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.10.2020
Satışa Başlanma Tarihi 21.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 27.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile 19.10.2020 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi ("Sözleşme") kapsamında, vade başlangıç tarihi ve ilgili tüm itfa süreleri boyunca Şirketimiz tarafından ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemeleri için verilen garantilere ilişkin olarak 26.10.2020 tarihli İhraç Belgesi konulu Özel Durum Açıklamasında detay bilgi yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.11.2020 23.11.2020 24.11.2020 1,45753 218.629,5 Evet
2 22.12.2020 21.12.2020 22.12.2020 1,45753 218.629,5
3 19.01.2021 18.01.2021 19.01.2021 1,45753 218.629,5
4 16.02.2021 15.02.2021 16.02.2021 1,45753 218.629,5
5 16.03.2021 15.03.2021 16.03.2021 1,45753 218.629,5
6 13.04.2021 12.04.2021 13.04.2021 1,45753 218.629,5
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.04.2021 12.04.2021 13.04.2021 15.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizin, 15.000.000 TL nominal değerli, 168 gün vadeli,13.04.2021 itfa tarihli, TRFBVYS42111 ISIN kodlu finsansman bonosunun, 1.kupon faiz ödemesi 24.11.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889706


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