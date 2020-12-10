***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 139.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 10.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 10.12.2020Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,00Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFBVYSA2019Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.09.2019Satışa Başlanma Tarihi 09.09.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 09.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 10.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.000.000İhraç Fiyatı 0,96395Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.12.2020Kayıt Tarihi 09.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.12.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 5.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 28.01.2020'de imzalanan Aracılık Sözleşmesi kapsamında vade başlangıç tarihi ve ilgili tüm itfa süreleri boyunca Şirketimiz tarafından ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemeleri için verilen garantilere ilişkin bilgiye 04.02.2020 tarihli İhraç Belgesi konulu Özel Durum Açıklamasında ve ekinde yer verilmiştir.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimizin, 5.000.000 TL nominal değerli (Net:4.819.750 TL), 91 gün vadeli,10.12.2020 itfa tarihli, TRFBVYSA2019 ISIN kodlu iskontolu finsansman bonosunun itfa ödemesi 10.12.2020 tarihinde yapılmıştır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892615BIST