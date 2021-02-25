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***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.02.2021 15:25



***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFBVYS72118 Isin Kodlu İskontulu Borçlanma Aracı İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 122.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Birikim Varlık Yönetim A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 153
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,00
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFBVYS72118
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.10.2020
Satışa Başlanma Tarihi 24.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 25.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 0,91557
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.07.2021
Kayıt Tarihi 27.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.07.2021
Döviz Cinsi TRY
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 28.01.2020'de imzalanan Aracılık Sözleşmesi kapsamında vade başlangıç tarihi ve ilgili tüm itfa süreleri boyunca Şirketimiz tarafından ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemeleri için verilen garantilere ilişkin bilgiye 04.02.2020 tarihli İhraç Belgesi konulu Özel Durum Açıklamasında ve ekinde yer verilmiştir.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizin, 10.000.000 TL nominal değerli (Net:9.155.700 TL), 153 gün vadeli, 28.07.2021 itfa tarihli, TRFBVYS72118 ISIN kodlu iskontolu finsansman bonosunun, Nitelikli Yatırımcılara satışı 25.02.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912885


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Yarım 1.331 1.366 -2,15  
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