***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.05.2021 15:33
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFBVYS92116 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 2.KUPON ÖDEMESİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.09.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 122.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Birikim Varlık Yönetim A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 15.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,37
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFBVYS92116
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.10.2020
Satışa Başlanma Tarihi 08.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 10.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 19.894.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile 19.10.2020 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi ("Sözleşme") kapsamında, vade başlangıç tarihi ve ilgili tüm itfa süreleri boyunca Şirketimiz tarafından ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemeleri için verilen garantilere ilişkin olarak 26.10.2020 tarihli İhraç Belgesi konulu Özel Durum Açıklamasında detay bilgi yer almaktadır.
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.04.2021 06.04.2021 07.04.2021 1,68767 335.745,07 Evet
2 05.05.2021 04.05.2021 05.05.2021 1,68767 335.745,07 Evet
3 02.06.2021 01.06.2021 02.06.2021 1,68767 335.745,07
4 30.06.2021 29.06.2021 30.06.2021 1,68767 335.745,07
5 28.07.2021 27.07.2021 28.07.2021 1,68767 335.745,07
6 01.09.2021 31.08.2021 01.09.2021 2,10959 419.681,83
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.09.2021 31.08.2021 01.09.2021 19.894.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizin, 19.894.000 TL nominal değerli, 175 gün vadeli, 01.09.2021 itfa tarihli, TRFBVYS92116 ISIN kodlu finsansman bonosunun, 2.kupon faiz ödemesi 05.05.2021 tarihinde yapılmıştır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934655
BIST