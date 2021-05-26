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***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.05.2021 17:12



***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFBVYSE2114 Isin Kodlu İskontulu Borçlanma Aracı İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 122.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Birikim Varlık Yönetim A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RYSAS 3,74 5.209.397 % 10,00  
AYCES 76,55 4.941.150 % 9,99  
MAALT 220,90 36.275.822 % 9,96  
SERVE 16,47 1.066.376 % 9,95  
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Riyal 2,2451 2,2564 % -0,20  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.904 1.904 5,25  
Altın Gr. 517 517 -0,13  
Cumhuriyet 3.418 3.470 25,00  
Tam 3.402 3.487 22,45  
Yarım 1.644 1.687 10,86  
Çeyrek 825 844 5,43  
Gümüş.Ons 27,88 27,90 -0,10  
Gümüş Gr. 7,56 7,57 -0,05  
B. Petrol 68,69 68,69 0,20  
Seans Raporu 18:05
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