***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFBVYS92116 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 4.KUPON ÖDEMESİ HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 122.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş Birikim Varlık Yönetim A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 15.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 01.09.2021Vade (Gün Sayısı) 175Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,37Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFBVYS92116Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.10.2020Satışa Başlanma Tarihi 08.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 09.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 10.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 19.894.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Döviz Cinsi TRYİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile 19.10.2020 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi ("Sözleşme") kapsamında, vade başlangıç tarihi ve ilgili tüm itfa süreleri boyunca Şirketimiz tarafından ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemeleri için verilen garantilere ilişkin olarak 26.10.2020 tarihli İhraç Belgesi konulu Özel Durum Açıklamasında detay bilgi yer almaktadır.Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.04.2021 06.04.2021 07.04.2021 1,68767 335.745,07 Evet2 05.05.2021 04.05.2021 05.05.2021 1,68767 335.745,07 Evet3 02.06.2021 01.06.2021 02.06.2021 1,68767 335.745,07 Evet4 30.06.2021 29.06.2021 30.06.2021 1,68767 335.745,07 Evet5 28.07.2021 27.07.2021 28.07.2021 1,68767 335.745,076 01.09.2021 31.08.2021 01.09.2021 2,10959 419.681,83Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.09.2021 31.08.2021 01.09.2021 19.894.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimizin, 19.894.000 TL nominal değerli, 175 gün vadeli, 01.09.2021 itfa tarihli, TRFBVYS92116 ISIN kodlu finsansman bonosunun, 4.kupon faiz ödemesi 30.06.2021 tarihinde yapılmıştır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945244BIST